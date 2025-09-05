Lavori al via in viale Ceccarini. Il Comune ascolta i negozianti

Massima apertura da parte dell’amministrazione comunale nei confronti degli esercenti di viale Ceccarini per pianificare le varie fasi del cantiere. A sottolinearlo è lo stesso Comune alla vigilia dell’assemblea che questo pomeriggio alle 14,30 il Consorzio di viale Cecacrini terrà nel giardino di Rosa Maria.

“Da parte dell’amministrazione comunale c’è la massima disponibilità nell’accogliere suggerimenti e proposte al fine di pianificare nel migliore dei modi le varie fasi del cantiere" premettono dal municipio. Parole che anticipano non solo l’assemblea degli esercenti, ma anche l’incontro previsto per il prossimo lunedì in municipio tra il Consorzio e l’amministrazione.

I tempi stringono visto che la settimana che si aprirà dal 22 settembre vedrà arrivare i primi mezzi in viale Ceccarini, nel tratto compreso tra viale Milano e viale Dante. Verranno stoccati i primi materiali per la lavorazioni. In Comune vogliono partire il prima possibile perché il cantiere si presenta lungo, tanto che la sua fine è stata fissata nel mese di luglio del prossimo anno. Il cantiere accompagnerà tutto il periodo natalizio, i ponti primaverili, la Pasqua ed anche la prima parte della prossima stagione balneare. I commercianti hanno chiesto di minimizzare l’impatto dei lavori sui fatturati dei negozi, limitando per quanto possibile i disagi che il cantiere porterà. In municipio attendono proposte e suggerimenti, da valutare e integrare successivamente in una pianificazione dell’intervento che consideri di limitare i disagi, ma al medesimo tempo garantire i tempi di esecuzione dei lavori.