Lavori alla rete. Acqua a singhiozzo dai rubinetti

Rubinetti a singhiozzo e parziali interruzioni della fornitura idrica nelle abitazioni di Coriano. Domani Hera svolgerà alcuni lavori di manutenzione sulla rete idrica. L’obiettivo è rinnovare e migliorare il sistema degli impianti che alimentano il Comune di Coriano. Gli interventi si concentreranno su via Dell’Olmo, via Parco del Marano, via Vallecchio, via Friano e via Monte Olivo. Le comunicazioni di Hera arriveranno sullo smartphone. "I cittadini e le attività – spiegano da Hera – verranno preavvisati da sms sul cellulare per chi dispone del servizio: chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o modificare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua". Anche se di possibile color scuro, la potabilità sarà garantita, spiega l’azienda.