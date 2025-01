Lavori alla rete idrica. Acqua a singhiozzo

Nuovi lavori alla rete idrica in alta Valmarecchia. Martedì i residenti di alcune vie di Novafeltria potranno registrare dei disservizi nell’erogazione dell’acqua, tra le 9 e le 12. Verrà interrotta la distribuzione dell’acqua in via Molari, Aurelio Saffi, via Dello Sport e Superga, via Anna Frank, IV Novembre, Piave, Della Pieve, Raffaello Sanzio, 2 Giugno, Enrico Fermi, Le Cune, XXV Aprile, Piazza 1° Maggio, via Aldo Moro, Della Gaggia, XXIV Maggio. "Nel corso dei lavori potrebbero verificarsi alcuni disservizi – spiega l’amministrazione – come variazione di pressione e temporanei intorpidimenti. Resta confermata la potabilità dell’acqua, sia dal punto di vista chimico che batteriologico. In caso di maltempo o imprevisti i lavori saranno rinviati a mercoledì". Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare il pronto intervento Hera 800713900, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.