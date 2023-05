Lavori alla stazione Intervento al via

Partono finalmente domani, i lavori per la riqualificazione della stazione dei treni di Cattolica-S.Giovanni-Gabicce. Ad indicare tale data ufficialmente è la stessa Rete Ferroviaria Italiana attraverso una comunicazione all’amministrazione cattolichina per la richiesta di occupazione temporanea, e debitamente recintata, di una parte di area comunale da adibire a cantiere, per la logistica, lo stoccaggio dei materiali, il deposito di attrezzi e mezzi d’opera. "Un intervento particolarmente atteso – spiega la sindaca Franca Foronchi – che ci consegnerà, grazie all’intervento di RFI, una stazione maggiormente funzionale ed moderna. Ma soprattutto, caratterizzata dalla massima accessibilità per tutte le utenze, incluse le più deboli, con l’abbattimento delle barriere architettoniche". Anche l’edificio centrale beneficerà di una riqualificazione generale, pur mantenendo la sua storicità, con la modernizzazione dell’atrio di ingresso, degli spazi per l’attesa e delle aree comuni. Concordata anche la necessità di ripristinare l’utilizzo dell’area parcheggio adiacente ed attualmente non disponibile per la fruizione pubblica.

lu.pi.