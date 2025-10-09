Lavori all’anfiteatro, salvo il Ceis . FdI e Lega: "La scuola va trasferita"

Si a nuovi interventi per recuperare e valorizzare l’anfiteatro romano, ma senza toccare il Ceis. L’ha ribadito ieri l’assessore alla cultura Michele Lari in commissione, illustrando i risultati della ricerca storica condotta dagli archeologi Martina Faedi e Christian Tassinari sulle varie campagne di scavi fatte in passato per l’anfiteatro. "La relazione dimostra che non si tratta più di scegliere tra anfiteatro e Ceis: l’uno e l’altro possono coesistere", la conclusione di Lari. Che assicura: "Si faranno nuovi scavi, puntuali, senza alterare il contesto. E avvieremo l’intervento di ripulitura e della parte didattica del monumento, seguendo le indicazioni degli archeologi e in costante dialogo con la Soprintendenza". Ma il Ceis non si tocca.

Per Enzo Ceccarelli, consigliere della Lega (che a maggio aveva fatto un sopralluogo con il deputato Jacopo Morrone e la soprintendente Federica Gonzato) "le cose non stanno così. Nella relazione gli archeologi dicono che potrebbe esserci scoperte interessanti sotto il Ceis. Consigliano di scavare in 4 punti, 3 sono vicino al Ceis e quindi è complicato. Per la maggioranza non vale la pena scavare in certi punti, perché penalizzerebbe il Ceis. Non decidono loro. Noi non vogliamo demolire la scuola come ci accusa la maggioranza. Ma se si vuole veramente recuperare l’anfiteatro il Ceis va trasferito". "è inaccettabile – rincara Nicola Marcello di FdI – la posizione del Comune e della maggioranza. Chiederemo al ministero della cultura di intervenire sull’anfiteatro".

Per il Pd "lo studio degli archeologi porta a dubitare che ci siano altri resti significativi dell’anfiteatro. E dimostra che il monumento può coesistere col Ceis. Il problema della destra – dicono il capogruppo Matteo Petrucci e Annamaria Barilari – è un altro: il Ceis, l’eterna battaglia politica contro la scuola. La destra getti la maschera e non usi più l’anfiteatro come scusa". "Oggi – aggiunge la dem Serena Soldati – l’obiettivo non è scavare a ogni costo, ma conoscere, capire e valorizzare un’area che rappresenta in tutte le sue epoche, un patrimonio della città". Ma la partita non finisce qui: è ancora in corso il contenzioso tra il Comune e il Ceis sui fabbricati della scuola ritenuti "abusivi".

Manuel Spadazzi