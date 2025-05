Lavori all’asilo ’Il volo’: i bambini di due sezioni saranno trasferiti alle elementari ’De Amicis’

Due sezioni della scuola materna ‘il Volo’ si trasferiranno all’elementare ’De Amicis’ il prossimo anno scolastico. In giunta hanno approvato il progetto esecutivo per l’adeguamento della struttura delle ’De Amicis’, finalizzato anche a consentire il trasloco delle due sezioni de ‘Il Volo’ "che – spiegano dall’amministrazione – sarà interessata, a partire dall’estate, da importanti lavori di consolidamento e ottimizzazione". Lavori "per i quali si rende necessario il trasferimento, a pochi metri, nella vicina scuola primaria ‘De Amicis’". Su quest’ultima scuola, con un intervento di 150mila euro, si lavorerà su alcuni spazi al piano terra, sugli accessi e gli spazi esterni in modo da poter ospitare non solo le due sezioni, ma anche i servizi annessi, tra cui quello della mensa. Gli spazi adeguati al piano terra e gli ampi giardini esterni saranno ottimali anche per i bambini della scuola materna.