Lavori alle Condotte Sottomarine Finiti, Acque Torbide a Piazzale Kennedy

Il cantiere di Hera è terminato alle condotte sottomarine, al largo di piazzale Kennedy, è terminato da un paio di giorni. Eppure "la qualità delle acque in quel tratto di mare – lamentano i bagnini della zona – non è il massimo. L’acqua è torbida, non pochi bagnanti sono preoccupati e c’è chi tra loro non vuole fare il bagno". Una situazione che ha spinto gli operatori più volte, in questi giorni, a chiedere spiegazioni al Comune. Anche perché, tra parecchi turisti, c’era il timore che la torbidità fosse una conseguenza dell’alluvione o, peggio, di nuovi guasti alla rete fognaria.

"Abbiamo ricevuto in effetti diverse segnalazioni dai bagnini – ammette l’assessore all’ambiente Anna Montini – nei giorni scorsi. Quello che va detto, da subito, e con chiarezza, è che lo scarico a mare di piazzale Kennedy non è mai stato aperto in questi giorni". La qualità dell’acqua però "ha risentito dei lavori effettuati al largo, per riparare le condotte marine. E questo perché i lavori hanno interessato, come avevamo già spiegato (all’inizio di giugno) anche il fondale nel tratto di mare attraversata dalle condotte". Per consentire l’intervento il fondale è stato movimentato con i mezzi, per portare altro materiale e renderlo più stabile. "Questo ha contribuito – continua la Montini – a rendere l’acqua più torbida. Ma il fenomeno si presenta a macchie di leopardo anche in altre zone di Rimini". Nulla di preoccupante, assicura l’assessore: "La qualità delle acque è buona, non ci sono pericoli". Per quanto riguarda i lavori alle condotte sottomarine, "sono finiti con un paio di giorni di anticipo. Il cantiere per sistemare le condotte fognarie in mare ripartirà in autunno, per portare a termine l’intervento".