Lavori alle Poste chiude l’ufficio

Chiude per lavori l’ufficio postale di Montegridolfo, ma al momento da Poste Italiane non viene comunicata una data di riapertura. Fino a quando i lavori di ammodernamento dell’ufficio non saranno terminati, l’utenza non avrà alternative al recarsi nell’ufficio più vicino, quello di Mondaino in via Borgo 21, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45, e al sabato dalle 8,20 alle 12,45. Qui sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza in giacenza ed effettuare quelle operazioni vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto, ovvero quello di Montegridolfo, ad esempio ritiro carte agganciate al conto o libretto. In alternativa la clientela potrà fruire anche del vicino ufficio postale di Saludecio, in via Roma 30, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 ed il sabato dalle 8,20 alle 12,45. Resta sempre la possibilità di ricorrere all’ufficio postale di Morciano di Romagna, in via della Resistenza 2, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19 ed il sabato dalle 8,20 alle 12,35, dotato di Atm Postamat fruibile 24 ore su 24. Al termine dei lavori, grazie al progetto Polis di Poste Italiane, l’ufficio postale di Montegridolfo sarà più accogliente e trasformato in Sportello Unico digitale di prossimità.