Lavori all’hotel Vasco nel mirino. Accusati per truffa: assolti i Paesani

Si è chiusa con una sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" (ai sensi dell’articolo 530 comma 2 del codice penale) la vicenda processuale che ruotava attorno all’hotel Vasco di Viserba e la famiglia Paesani. Lucio Paesani, patron del Coconuts, il fratello Claudio e il padre Luciano erano accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato. I loro nomi erano finiti sul registro degli indagati nell’ambito di un’inchiesta su un finanziamento garantito dallo Stato. Soldi che secondo la guardia di finanza e la Procura di Rimini, che nel processo conclusosi ieri davanti al giudice monocratico di Rimini ha chiesto per i tre Paesani una condanna a due anni, sarebbero dovuti servire a coprire le spese del progetto di riqualificazione dell’hotel Vasco di Viserba, di proprietà della famiglia Paesani, difesa dagli avvocati Mariano Rossetti e Paolo Righi.

"Esprimiamo soddisfazione per questa sentenza di assoluzione che ha provato l’assoluta buona fede e assenza di responsabilità dei nostri assistiti" ha dichiarato l’avvocato Righi, ricordando che "il giudice ha disposto anche il dissequestro dei 600mila euro oggetto di un sequestro preventivo".

Il finanziamento era stato ottenuto tramite del Medio Credito Centrale attraverso garanzie fornite in prima istanza dagli stessi Paesani e secondariamente dallo Stato. Soldi destinati ai lavori di ristrutturazione e anche all’acquisto di impianti e attrezzature entro 9 mesi dall’erogazione. Interventi che, sostengono gli inquirenti, non sarebbero mai stati realizzati. Contestato anche il fatto che la società non risultava intestataria della proprietà o di contratti di locazione di alcun immobile. I Paesani hanno sempre respinto ogni accusa rivendicando l’assoluta buona fede e la trasparenza del loro operato. La famiglia Paesani ha sempre ribadito che il progetto di ristrutturazione dell’hotel Vasco era perfettamente noto al Comune, essendo stato più volte oggetto di incontri con i tecnici dell’amministrazione.

Secondo i Paesani, la pandemia di Covid-19 aveva inizialmente causato la chiusura degli uffici e, in seguito, complicato l’iter burocratico, determinando uno slittamento dei lavori. Pur riconoscendo l’esistenza di ritardi, anche dovuti a cause di forza maggiore, la famiglia ha però sempre negato con forza ogni accusa di intento truffaldino, sostenendo al contrario di essere fermamente intenzionata alla realizzazione del progetto per l’hotel Vasco, finito al centro dell’inchiesta.