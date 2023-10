Lavori anti-infiltrazioni in piazza Repubblica

Restyling al sistema idraulico di Piazza della Repubblica, un nuovo intervento urbanistico significativo in città. Sono state ripristinate tutte le griglie dietro il palco dell’Arena, pulite anche le griglie con i relativi sistemi idraulici per eliminare il rischio infiltrazioni nei garage sottostanti, rifatto anche l’impianto di raccolta delle acque tra via Garibaldi e piazza Ermete Re dove si è poi anche proceduto all’asfaltatura di ripristino di quel tratto.

"Proseguiamo con gli interventi di manutenzione della città – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Alessandro Uguccioni – il posizionamento di nuove griglie in piazza della Repubblica sono lavori determinanti per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche nelle caditoie, in un’ottica di prevenzione dal rischio di eventuali infiltrazioni".

Interventi importanti e manutentivi, dunque, per una piazza che vedrà tra poche settimane l’inizio del mega cantiere della nuova scuola primaria Repubblica. Una piazza, comunque, al centro dell’attenzione cittadina da anni anche in ambito di decoro ed arredi urbani per la vicina presenza del Teatro della Regina e dello storico Centro Culturale Polivalente.

L’amministrazione già da tempo ha annunciato nel suo programma politico un piano più ampio di rinnovamento proprio per tale piazza, cercando fondi dal Pnrr per circa 2,5 milioni di euro. Al momento di tali risorse non si sa più nulla ma la speranza di molti cittadini è che nel proseguimento della legislatura il centro-sinistra si dedichi con decisione al pieno recupero di un’area strategica sotto tanti punti di vista per il futuro di Cattolica. Una piazza Repubblica rinnovata potrebbe dare lustro a tutta la passeggiata a Sud di Palazzo Mancini ed a tutto il quartiere cattolichino al confine con il Comune di Gabicce Mare, ma urgono risorse importanti.

lu.pi.