Lavori chiusi in anticipo. Riapre il ponte mobile

Buone notizie per cittadini e turisti: a partire da quest’oggi, il ponte mobile che collega Cattolica a Gabicce Mare sarà nuovamente accessibile al transito pedonale. Dunque dopo circa un mese di disagi l’infrastruttura, in piena stagione estiva, torna disponibile e fruibile. "I lavori sulla parte superiore della struttura, che hanno riguardato gli impianti elettrici e meccanici, sono stati completati con dieci giorni di anticipo rispetto al cronoprogramma previsto – conferma l’amministrazione comunale di Cattolica – Un risultato che consente di restituire alla piena fruibilità uno dei collegamenti più significativi tra Emilia-Romagna e Marche, proprio all’inizio della stagione estiva".

Il cantiere rimarrà attivo nella parte inferiore del ponte per il completamento di alcune lavorazioni residuali che non interferiranno però con il passaggio pedonale, garantendo così piena sicurezza e accessibilità. Dunque arriva un bel sospiro di sollievo per le tante attività di ristorazione e di commercio presenti sul portocanale Tavollo in un’area in cui, in estate, transitano di sera centinaia di turisti. Costo della manutenzione circa 300mila euro, con ripartizione di 200mila euro per il Comune di Cattolica e 100mila per il Comune di Gabicce. Un tema questo di discussione politica, anche nel recente consiglio comunale di Cattolica, con le minoranze che hanno chiesto a gran voce di rivedere la convenzione con il Comune marchigiano sui costi e le competenze in merito alla futura manutenzione di tale infrastruttura. "La riapertura rappresenta un momento importante per la mobilità dolce e la valorizzazione dell’offerta turistica del territorio, a beneficio di cittadini, pendolari e visitatori" conclude l’amministrazione comunale cattolichina.

Luca Pizzagalli