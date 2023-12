Lavori di asfaltatura. La mappa delle vie

Nuovi asfalti sulle carreggiate delle frazioni di Santarcangelo. Oggi i lavori riguarderanno vie Bionda, San Bartolo e Bargellona, tra quelle maggiormente ammalorate. In accordo con Hera gli interventi riguardano le strade di Canonica, San Bartolo a Sant’Agata e zona San Vito. La prima strada, nel tratto compreso tra le vie Beccarina e Teodorani, sarà chiusa al transito dalle 7 alle 18 di oggi e domani, fatta eccezione per i residenti ai quali sarà garantito l’accesso. Da domani a venerdì 22 dicembre (dalle 7 alle 18), i lavori interesseranno il tratto di via San Bartolo compreso tra le vie Giovannone e Berti, dove è previsto il senso unico alternato.