Lavori e grandi eventi, viabilità rivoluzionata

Sarà un fine settimana denso di appuntamenti quello in arrivo a Bellaria Igea Marina, ma anche di altrettante variazioni alla viabilità. L’invito – da parte dell’amministrazione comunale – è di organizzare in anticipo i propri spostamenti e di prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea. Da domani fino a venerdì, infatti, entrerà in vigore il divieto di sosta h24 in via mar Adriatico (civico 38) per lavori con cestello, su cinque stalli per motocicli e uno riservato ai disabili. Per venerdì, invece, dalle 7.30 alle 13.30, chiusura al traffico di via Elios Mauro fronte civico 7 per il posizionamento di un’autogrù. Mentre fino a sabato, via Lucrezio sarà chiusa nel tratto antistante il civico 3 con doppio senso temporaneo per residenti tra via Pinzon e via Tibullo. Sempre sabato, in occasione della celebrazione della Madonna del Mare, dalle 20 alle 23 circa, sarà vietato sostare e transitare – eccetto autorizzati – lungo il Piazzale Capitaneria di Porto. Domenica, invece, per il raduno Harley Davidson, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18 alle 23 sulla banchina lato mare di via Colombo, tra via Po e via mare Adriatico. Infine, lunedì 26, via Ronco sarà chiusa dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 16 per lavori con betoniera (civici 9–11). Disposizioni necessarie per accogliere una vera e propria ondata di visitatori (quasi 4000) attirati da un programma ricchissimo. A cominciare dalla 33esima edizione del festival La Borgata che danza, che da venerdì a domenica, trasformerà la Borgata Vecchia in un palcoscenico a cielo aperto, tra concerti, balli popolari, laboratori e osterie tradizionali.

"Sarà un’occasione di coesione sociale e divertimento che unirà diverse generazioni – afferma il sindaco Filippo Giorgetti – Un momento non solo di musica ma anche di gastronomia". Sabato sarà anche la giornata del karate con la tappa nazionale Ski-I e la presenza straordinaria del maestro Hiroshi Miura, appena insignito del decimo dan in Giappone. Sempre domenica, come anticipato, spazio alle due ruote con il suggestivo raduno sul lungomare bellariese delle Harley Davidson, simbolo di libertà e passione su strada. "Manifestazioni come queste – sottolinea Paolo Borghesi, presidente della Fondazione Verdeblu – rappresentano una leva culturale e turistica che valorizza la nostra comunità, proiettandola anche al di fuori dei confini".

Aldo Di Tommaso