Lavori e nuove piante per Misano Brasile

Il programma di riqualificazione delle zona mare a Misano prosegue con Misano Brasile. È qui che il Comune ha fatto partire interventi di sistemazione della pavimentazione e di rigenerazione del verde urbano. I lavori prevedono il ripristino della pavimentazione in porfido, per garantire una migliore fruibilità degli spazi pubblici e un miglioramento estetico complessivo dell’area.

Attenzione anche al verde che necessitava di maggior cura. Una delle principali azioni in questo senso è la piantumazione di 20 nuove alberature lungo i viali Po e Sardegna e su un tratto del lungomare. Le nuove essenze arboree, selezionate dagli uffici pubblici, dovrebbero offrire un maggior ombreggiamento, un miglior colpo d’occhio ed anche un miglioramento della qualità dell’aria. Nel frattempo proseguono i lavori a sud, nella zona di Portoverde, per completare il lungomare con l’accesso alla zona. È iniziata la realizzazione dell’ultimo tratto di passeggiata verso il porto. La via Calle dei Mercanti sarà interdetta al traffico dal lato di piazza Colombo per circa un mese.