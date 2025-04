Lavori ed eventi: cambia la viabilità

Bellaria, occhio alla viabilità. Per garantire il regolare svolgimento di eventi di rilievo e la prosecuzione di importanti interventi infrastrutturali, il Comune ha recentemente disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità. Da giovedì a domenica, in occasione dello Young Volley on the Beach, sarà vietata la sosta h24 in diverse aree strategiche – tra cui via Calatafimi, via Ennio, piazza Falcone e Borsellino, via Tibullo e Piazzale Levante – per riservare spazi ai mezzi dell’organizzazione. Nelle giornate di venerdì e sabato, dalle 20 all’una di notte, sarà interdetto il traffico su viale Pinzon, da via Properzio al piazzale della Capitaneria.

Previste inoltre chiusure serali sulle vie Virgilio e Tibullo, al fine di tutelare l’incolumità pubblica durante gli eventi collaterali. Parallelamente, fino al 9 maggio, proseguono i lavori di fresatura e asfaltatura su alcune vie cittadine: circolazione regolata da senso unico alternato o divieti temporanei, secondo lo stato d’avanzamento. Infine, tra sabato e domenica, per i Mercatini di Primavera, sarà precluso l’accesso veicolare in ampie zone del centro storico: da via Guidi a piazza Don Minzoni, da via Pascoli a via Torre. Un’organizzazione che coniuga sicurezza, ordine e accessibilità, nell’interesse della comunità tutta.

a.d.t.