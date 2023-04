Lavori finiti, riapre il lungomare

Luca Pizzagalli

Riapre questa mattina al traffico il nuovo lungomare Rasi-Spinelli di Cattolica. L’amministrazione comunale conferma la novità in concomitanza con il weekend pasquale. La direzione di marcia sarà a senso unico da via Fiume a via Verdi. "Rispetto a quello a cui si era abituati – confermano i tecnici comunali – anche chi si immette sul lungomare provenendo dalla via Corridoni potrà dirigersi solo verso destra. Quest’ultima è una misura solo temporanea e legata alle lavorazioni di Hera ai Giardini De Amicis che si interromperanno durante la stagione estiva". Ieri si è tenuto un sopralluogo della prima cittadina, Franca Foronchi.