Lavori ’forzati’: turni di 15 ore e paghe misere Arrestata una famiglia di caporali turchi

Lavoratori trattati come carne da macello. Costretti, almeno secondo la ricostruzione degli inquirenti, ad affrontare turni massacranti, che potevano durare anche 15 ore, ricevendo in cambio delle paghe da fame, all’incirca sui 3 euro all’ora. Di ferie, permessi e malattie, ovviamente, nemmeno a parlarne. E se qualcuno osava protestare, ecco che scattava il ricatto da parte dei datori di lavoro. Questi ultimi erano soliti assumere manodopera a basso costo pescando a mani basse tra i disperati provenienti dall’estero: cittadini stranieri - tunisini, marocchini, afghani e turchi - senza alcun legame con il nostro Paese, in due casi addirittura irregolari. Passaporti, permessi di soggiorno, cellulari: qualsiasi effetto personale veniva sequestrato e messo sotto chiave dai ‘padroni’. Tutti obbedivano a testa bassa, per la paura di essersi messi alla porta ed essere espulsi dall’Italia. Uno degli sfruttati, nel luglio scorso, aveva però trovato la forza di parlare. Grazie al suo coraggio, i carabinieri della compagnia di Riccione e dell’ispettorato del lavoro di Rimini, con il supporto del Nas di Bologna, hanno potuto mettere in moto un’indagine portata avanti per mesi con il coordinamento della Procura.

Un’operazione che si è conclusa con l’esecuzione di tre ordinanze cautelari personali emesse dal gip del tribunale di Rimini nei confronti di tre cittadini turchi, padre, madre e figlio, titolari di un kebab in viale Verdi a Riccione. Difesi dagli avvocati Andrea Muratori e Diego Montemaggi, a partire da oggi compariranno davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. I due uomini - un 63enne e il figlio 24enne - si trovano ai domiciliari, mentre nei confronti della donna è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. A loro viene contestato lo sfruttamento dei lavoratori, con forme riconducibili al caporalato. Sequestrato il kebab, così come i beni mobili riconducibili alla famiglia, per un valore complessivo di 25mila euro. Soldi che saranno utilizzati come risarcimento per le prestazioni non retribuite degli ex dipendenti. Quattro o cinque, in tutto, i lavoratori che si sarebbero alternati nel periodo compreso tra la fine del 2021 e l’autunno scorso e le cui testimonianze sono ora al vaglio degli inquirenti. Alcuni di loro hanno raccontato ai carabinieri storie sconvolgenti. Assunti a volte in nero e a volte con un contratto regolare (che però non veniva quasi mai rispettato), dovevano sgobbare dalla mattina alla sera per un stipendio misero, in condizioni degradanti ed umilianti, tenuti sotto stretta sorveglianza dai titolari. Finito il turno, qualcuno rimaneva a dormire all’interno del kebab, utilizzando un ripostiglio sopra la cella frigorifera come giaciglio.

l.m.