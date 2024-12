Lavori in corso: la Statale resta chiusa

La Statale non apre. Troppo imponenti i lavori di messa in sicurezza del rio Costa, il corso d’acqua che attraversa l’Adriatica all’altezza di via Alberobello a Riccione. La riapertura era prevista nella giornata di ieri, ma il grande scavo fatto per ricostruire la struttura scatolare all’interno della quale passa il rio non ha permesso di ripristinare il manto stradale in tempo. Bisognerò attendere fino a domani, nel tardo pomeriggio, sperando che non vi siano contrattempi. "A seguito della conclusione dello scavo, molto profondo e complesso – spiegano dal municipio –, è indispensabile procedere con un accurato processo di stabilizzazione del terreno prima di ricostruire il manto stradale della statale Adriatica. Questa fase richiederà due giornate aggiuntive di lavoro".

Fino a giovedì sera il tratto compreso tra viale Marsala e viale Alberobello rimarrà chiuso al traffico. Per gestire i disagi il Comune ha predisposto un centinaio di cartelli per indirizzare i veicoli sui percorsi alternativi. Se i mezzi leggeri vengono dirottati sul lungomare, quelli pesanti vengono indirizzati nella zona Cella di Misano, prima di tornare sulla statale. Ma non sempre questo accade. Diversi cittadini si sono ritrovati tir in coda sul lungomare di Riccione nella tarda serata di lunedì. Questo è accaduto perché era chiusa la corsia dell’A14 tra Cattolica e Riccione per rifare l’asfalto. I tir si sono riversati sulla Statale, trovandola chiusa anche perché di notte non è semplice leggere i cartelli, non illuminati, della viabilità alternativa. Disagi potrebbero verificarsi anche nelle notti di mercoledì e giovedì perché chiuderà il tratto autostradale tra Riccione e Cattolica.

Andrea Oliva