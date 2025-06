Lavori in corso lungo il Ventena per consolidare gli argini del fiume

Sono entrati nel vivo i lavori per mettere in sicurezza il fiume Ventena a San Giovanni. E mentre si parla di partire con i lavori per la vasca di laminazione (mega progetto dal costo 9 milioni di euro con assemblea pubblica in settimana) è in pieno svolgimento, invece, anche l’ulteriore progetto di consolidamento degli argini e di difesa delle sponde in corrispondenza di alcuni punti critici del corso fluviale con alcuni lavori già in evidente stato d’avanzamento. Ad esempio in zona ex-Macello e via Marignano a San Giovanni il cantiere sul fiume ha portato ad un ampio lavoro di scavo e rimozione di vegetazione (alti alberi) e materiali di deposito, terra e legname. Un ampio intervento che ha liberato le anse del fiume che in quel punto arrivano a lambire la strada. Un intervento molto apprezzato dai cittadini e dalla comunità marignanese che sta mettendo in sicurezza un corso fluviale che passa in pieno centro storico. Da ricordare che tale consolidamento anche più a monte ha visto un ampio intervento in zona via Roma e dintorni con una massicciata molto significativa. "Si tratta di interventi di consolidamento sul fiume prima e dopo il centro storico – spiega Leonardo Mariani, assessore ai lavori pubblici – finanziati con 330mila euro dalla struttura commissariale per la ricostruzione post-alluvione del 2023, stiamo intervenendo mettendo in sicurezza queste aree fluviali". Il fiume poi arriva a valle nel portocanale di Cattolica in zona Acquario e l’intervento favorirà anche il flusso delle acque proprio a mare.

lu.pi.