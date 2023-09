Lavori in corso, ridotti i parcheggi

Temporanea riduzione di alcuni parcheggi all’ospedale di Stato per lavori di manutenzione. In particolare, nella giornata di oggi, verrà eseguito un intervento di manutenzione urgente a una porzione dello stabile nella parte sovrastante la Cardiologia e l’ingresso del Centro farmaceutico. Così, fino alle 19 di oggi, "non sarà possibile – comunicano dall’Iss – utilizzare i parcheggi per disabili antistanti l’ingresso della Cardiologia, posto sul retro dell’ospedale". Domani, invece, saranno eseguiti dall’Aaslp lavori di manutenzione alle griglie carrabili dell’intera area a raso del parcheggio multipiano zona ex casa di riposo. Per l’intera non sarà possibile utilizzare tali parcheggi. Venerdì della prossima settimana, verrà chiusa la rampa per disabili di accesso alla Cardiologia.