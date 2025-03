Lavori in corso: via Ca’ del drago chiusa al traffico

Stanno per essere conclusi i lavori di messa in sicurezza idraulica di via Orsoleto e via Osteria del Bagno: da diversi giorni, la viabilità è stata già ripristinata. Gli interventi, che hanno visto la posa di nuove condotte sotto-stradali e la riprofilatura dei fossi limitrofi, si concluderanno definitivamente in questi giorni, con le ultime operazioni di finitura.

A partire da ieri hanno preso il via, in via Ca’ del Drago, gli interventi per migliorare il deflusso delle acque meteoriche e prevenire potenziali allagamenti. Lavori che prevedono la posa di nuove condotte interrate e la risagomatura dei fossi esistenti. Per consentire l’esecuzione delle opere, è prevista la chiusura totale della via fino a sabato nel tratto tra le intersezioni con via Montescudo e via Monte l’Abate. Il transito sarà vietato, salvo per residenti, frontisti e mezzi di soccorso.

In seguito alla conclusione dei lavori in via Ca’ del Drago, saranno avviati interventi simili in via Consorziale. Questi lavori, che rientrano nel progetto di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore del Comune di Rimini, sono finanziati con un investimento complessivo di 50mila euro e sono eseguiti dalla ditta La Mordente di Rimini.