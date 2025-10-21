Lavori in ‘salotto’: il Comune presenta il conto ai commercianti

Mentre proseguono i lavori per la realizzazione del secondo stralcio di viale Ceccarini, il Comune ha pronto il conto da presentare alle attività economiche. Non si tratta di tasse o altre imposte, al contrario i negozi si vedranno dimezzata la Tari. Più semplicemente buona parte delle attività che insistono sul viale fanno parte di proprietà private con piccoli frustoli di terreno davanti alle vetrine. Il Comune andrà a riqualificare anche queste superficie, poi presenterà il conto.

In questa zona del viale, quella in cui insiste il cantiere compreso tra i viali Milano e Dante (gazebo escluso), sono ben 23 le attività con cui gli uffici in municipio hanno avviato da tempo il confronto per arrivare a un accordo. In alcuni casi l’esborso chiesto alle attività sarà di piccola entità. In un paio di situazioni si resta di poco al di sotto dei mille euro. In altri il conto comincia a salire. I negozi con la piccola superficie esterna vedranno variare la richiesta economica tra i mille e i tremila euro. Nel caso di Ferretti si arriverà a seimila, duemila euro in più per la superficie davanti all’ottica Adriatica. Circa 8mila euro per la farmacia dell’Amarissimo. Chi vedrà salire il conto sono i condomini che insistono sul viale. Il ‘Croce del sud’ supererà i 10mila euro. Ed è solo il principio perché al condominio residence Palace verranno chiesti poco più di 48mila euro. La cifra più alta è relativa alle superficie che possiede il condominio El Faro. In questo caso il conto stimato dal Comune arriva a 75mila euro. La cifra totale supera a 216mila euro di lavori che il Comune realizzerà su terreni privati, e per i quali chiederà poi il rimborso.