"Lavori in via Dante Tempi troppo lunghi"

Tempi lunghi per la riqualificazione di viale Dante attacca il consigliere della Lega, Elena Raffaelli. "L’assessore Imola ha finalmente chiarito il timing della riqualificazione di viale Dante: per 5 anni Angelini darà solo la polvere qua e là, il progetto di restyling sarà entro la legislatura, dunque i lavori dopo il 2027, e comunque la precedenza l’avrà il tratto Ceccarini - porto. Residenti e commercianti dovranno rassegnarsi ad una legislatura di secchiate di asfalto qua e là". La Lega non si limita ad attaccare, ma presenta anche una proposta. "Abbiamo suggerito a questa giunta di destinare l’intero importo di 400mila euro del Pnrr alla sola progettazione del Dante. Una proposta di buonsenso che avrebbe permesso di iniziare immediatamente la progettazione ma respinto al mittente. Mi permetto di suggerire ai promotori della raccolta firme di avanzare all’amministrazione la nostra medesima proposta per la progettazione e di investire correttamente gli introiti della tassa di soggiorno nella riqualificazione del viale come abbiamo fatto noi per il San Martino, il lungomare Ghoete, viale Verdi ad esempio".