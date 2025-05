Lavori in via Trento per rifare l’asfalto

Nuovi lavori a Marina Centro. Per la bonifica delle radici su marciapiedi e carreggiata, lunedì parte il cantiere di messa in sicurezza di via Trento. Le modifiche alla circolazione imposte dai lavori (della durata prevista di cinque giorni) interesseranno il tratto di via Trento compreso tra viale Vespucci e via Nazario Sauro. Questo tratto sarà chiuso al traffico per consentire l’esecuzione di importanti interventi sulla pavimentazione. Durante il periodo di chiusura, il Comune assicura che verranno comunque garantiti tutti gli accessi pedonali alle abitazioni, così come ai pubblici esercizi e alle attività commerciali presenti nel tratto interessato. Sarà sempre assicurato il transito di residenti, mezzi di soccorso e trasporto pubblico. I lavori rientrano in un più ampio piano di manutenzione.