Lavori per 5 milioni su strade, ciclabili, frane : "Tanti cantieri verso la fine, presto altri al via"

Raffica di cantieri su frane, dissesti, piste ciclopedonali e nuove asfaltature a San Leo. L’estate è stata piena di lavori tra il capoluogo e le frazioni. Molti volgono ormai al termine. Interventi del valore complessivo di oltre 5 milioni, coperti (in gran parte) dai fondi stanziati dalla struttura commissariale dopo l’alluvione e dal Comune. Una decina in totale i cantieri. "I dissesti più importanti stanno per essere sistemati tutti, tra Pietracuta, Monte di Pietracuta, Gavinaccia e Cegna – fa il punto il sindaco Leonardo Bindi – Inoltre abbiamo realizzato una piccola pista ciclopedonale, sempre nella frazione di Pietracuta. Stiamo completando i lavori di asfaltatura a Tausano, dopo la sistemazione della strada rovinata dalle frane degli anni scorsi". Un’altra frana è stata rilevata a Santa Lucia, dove "abbiamo iniziato l’intervento da qualche settimana – spiega ancora il sindaco – Operai in azione anche a Ponte Santa Maria Maddalena, per la sistemazione della pista ciclabile". Senza dimenticare "altri piccoli cantieri in altre zone". Il valore complessivo dei cantieri avviati è di 5 milioni, come detto. In partenza altri 5 cantieri. "Nei prossimi mesi prenderanno il via i lavori a Giogano, a Maiano e in altre frazioni. Il nostro obiettivo – conclude Bindi – è completare tutte le opere entro marzo 2026".

r.c.