Lavori pubblici, cambia il programma dei prossimi tre anni

Consiglio comunale ricco domani, dalle 18 (in diretta streaming). All’ordine del giorno, tra l’altro, l’approvazione della modifica al programma triennale delle opere pubbliche; la variazione di bilancio per lo stesso arco temporale, l’approvazione dell’iter per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile. Odg di Lombardi (M5S) sul prolungamento del porto lato Igea, di Bucci sulla valorizzazione del commercio di vicinato e ancora di Lombardi sul degrado in zona colonie.