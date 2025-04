"Lavori senza intoppi al nuovo palasport"

Prende forma a Santarcangelo il nuovo palasport. I lavori per la struttura proseguono "secondo la tabella di marcia". Finanziato in gran parte da fondi Pnrr, l’impianto di via della Resistenza sarà completato entro la primavera del 2026. Mentre è in fase di costruzione la struttura in calcestruzzo, è prevista entro la fine di aprile la posa della copertura in legno. Per quanto riguarda il primo piano "si concretizza la visione degli spazi interni con la posa in opera del primo solaio, preludio alla creazione degli ambienti sportivi". Nel frattempo, sono state terminate già tutte le opere impiantistiche propedeutiche all’urbanizzazione che garantirà piena funzionalità all’intera area. Il costo della struttura è di circa 4,2 milioni di euro, di cui 3 milioni e 882mila euro finanziati da fondi Pnrr.