Lavori sospesi in aula, l’assessore Imola indossa il giubbino e va sul cantiere

Una lezione social. E’ quella che ha voluto dare giovedì sera l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Imola. Mentre la minoranza usciva dall’aula facendo saltare il numero legale, l’assessore se ne andava dal municipio indossando il giubbino giallo con le bandelle catarifrangenti. Imola non è andato a casa, ma in via Circonvallazione dove erano da poco iniziati i lavori notturni per il rifacimento degli asfalti. Poco dopo sul suo profilo social sono apparse le immagini sul cantiere con questa scritta: "C’è chi si alza dal consiglio comunale fregandosene di una città e chi ama la propria città". L’assessore ha così contrapposto la politica dei numeri a quella del fare, che notoriamente è più apprezzata dai cittadini.