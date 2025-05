Lavori sul lungomare. Parte l’operazione decoro

Parte l’operazione decoro per il lungomare di Rimini nord. Si parte domani dalla zona più a nord, quella di Torre Pedrera, per avvicinarsi sempre più alla città ripulendo e sistemando mano a mano le zone ammalorate, danneggiate e macchiate che presenta il nuovo lungomare. La cura del nuovo arredo è un tasto dolente più volte sottolineato dai comitati turistici di zona e da cittadini e operatori. Il passaggio dei mezzi ha lasciato tracce evidenti, tra pavimentazioni macchiate, arredi danneggiati, piante e aiuole deturpate. Oggi arriva l’operazione decoro che vuole riportare il lungomare ai primi giorni dopo l’inaugurazione. I lavori prenderanno il via da Torre Pedrera e proseguiranno progressivamente lungo tutti e quattro i tratti coinvolti nella riqualificazione, spiegano dal Comune. "Si tratta di operazioni mirate e contenute, pensate per garantire la migliore resa estetica per l’avvio della stagione balneare - precisano dal municipio -, la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici senza creare particolari disagi alla circolazione". Le attività previste comprendono la pulitura della pavimentazione, incluso il ripristino delle piastrelle originali in gres dove si renda necessario. Inoltre nelle zone di incrocio stradale verrà posato uno speciale materiale architettonico, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e l’integrazione nel contesto urbano dell’area. Infine nel piano degli interventi previsti sono stati inseriti anche lavori più contenuti, ma non secondari, attraversi i quali "mantenere l’elevato livello di qualità del Parco del Mare". L’amministrazione intende concentrare la durata dei lavori: "Ciascun intervento sarà completato nell’arco di uno o due giorni, così da ridurre al minimo l’impatto su residenti, attività e visitatori". Per l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Morolli: "Questi lavori di arredo urbano si inseriscono in una visione più ampia di attenzione costante agli spazi pubblici dell’intera città. Il lungomare, in particolare, rappresenta un biglietto da visita importante, un luogo che accoglie ogni giorno cittadini e turisti, ed è per questo che vogliamo mantenerlo bello, sicuro e funzionale. Ma la stessa attenzione la stiamo riservando a parchi, piazze, strade e marciapiedi in tutto il territorio comunale, perché crediamo che la qualità urbana sia un elemento centrale in termini di vivibilità dei quartieri e degli spazi".