Lavori sulla via Emilia Occhio ai nuovi divieti

Almeno un’altra settimana di lavori per sistemare l’nicrocio tra la via Emilia e via Bornaccino a Santarcangelo. Il cantiere – concordato con Anas – servirà a riorganizzare la circolazione con

l’obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via Bornaccino, divieto di svolta a sinistra per i mezzi che che transitano sulla statale in direzione Cesena. I lavori sono preliminari alla realizzazione dell’ultimo tratto della pista ciclabile lungo la via Emilia. Procedono anche i lavori per la ciclabile lungo l’ex ferrovia Santarcangelo-Urbino.