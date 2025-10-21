Lavori usuranti, che beffa. I vigili restano esclusi. La pensione si allontana

Lavori usuranti, "anche questa volta non hanno considerato gli agenti della Polizia locale" premette Letizia Ferri, referente di settore per la Uil Fpl. Tra i lavori usuranti figurano i pittori e gli estetisti, non i vigili. E tra le divise monta nuovamente la rabbia. Anche questa volta, nella revisione dei limiti dell’età pensionabile a cui ha lavorato il governo all’interno della legge di bilancio, le richieste dei vigili non sono state prese in considerazione. Non si tratta di una cosa di poco conto perché quei lavoratori che appartengono alle categorie ‘usuranti’ possono andare in pensione prima degli altri. Stando alla legge di bilancio del 2026, l’anno successivo, dunque nel 2027, sarà necessario un mese in più per lasciare il proprio posto di lavoro. E nel 2028 serviranno ulteriori due mesi in più. Da tempo i sindacati chiedono che gli agenti di polizia locale vengano inseriti nei lavori che consentono di andare in pensione prima degli altri per le caratteristiche delle mansioni svolte. Ma questo non accade. "La Polizia locale - riprende Ferri – è rimasta esclusa dall’aggiornamento delle categorie usuranti che come Uil avevamo chiesto. Avevamo in passato protestato anche davanti al Campidoglio. Di recente l’argomento è stato oggetto di un confronto alle Giornate di polizia locale di Riccione, ma infine anche in questa legge di bilancio non siamo stati considerati". Questo nonostante "negli anni il nostro lavoro sia mutato in modo significativo". Tanto per cominciare anche nel lessico visto che si parla di Polizia, seppur locale, e non più di municipale. In altri termini oggi gli agenti alle dipendenze del Comune effettuano arresti e sono un elemento importante in sinergia con le forze dell’ordine, nel controllo del territorio per garantire sicurezza e ordine pubblico. "La normativa di riferimento, nel nostro caso, è la 65 del 1986. Ma in quasi quarant’anni sono cambiate tantissime cose. Purtroppo continuiamo a non essere considerati nelle categorie usuranti anche per effetto delle statistiche. Prendiamo gli infortuni. Quelli del personale del comando rientrano in modo generico tra gli infortuni dei dipendenti comunali, e chiaramente questo cambia molto. Purtroppo non veniamo ascoltati e la situazione assume connotati paradossali nel caso della polizia provinciale. A questi agenti non viene riconosciuta nemmeno la causa di servizio. In futuro non è da escludere l’idea di uno sciopero prolungato per farsi sentire".

Andrea Oliva