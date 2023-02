"Lavoriamo per aprire nuovi studentati a Rimini"

di Manuel Spadazzi

Per la prima volta, dopo 10 anni di crescita continua, diminuiscono le matricole dell’università di Bologna. Alla fine di gennaio i nuovi studenti iscritti all’Alma mater erano 26.421, contro i 28.248 del 2022. Ma il campus universitario di Rimini resiste ed è quello che ha registrato la flessione minore: qui gli iscritti sono calati del 3,7%, a Bologna invece del 6,9%, a Forlì del 5,2%, a Ravenna del 15,4%, mentre a Cesena (unica eccezione) le matricole sono aumentate dell’1,9%. A Rimini i nuovi iscritti quest’anno sono stati 1.654, in totale sono più di 5.050 gli studenti che frequentano l’ateneo di via Angherà. Non è l’unica buona notizia: siamo anche il campus che continua ad attrarre (in percentuale) più stranieri. Le iscrizioni di nuovi studenti dall’estero sono cresciute del 26,9%. Nessuno come noi: a Bologna sono aumentate del 4,3%, a Cesena del 15,3%, a Forlì del 6,3%, a Ravenna sono calate. Oggi Rimini conta circa 800 studenti stranieri, e tra le nazionalità più rappresentate, tra le 88 presenti, ci sono Iran e Cina. Non a caso il prossimo anno qui partirà un altro corso di laurea in lingua inglese.

Fin qui le luci, ma le ombre restano. Se sul calo di nuovi iscritti (per Rimini e le altre sedi) hanno pesato, secondo il Magnifico rettore Giovanni Molari, "la scelta di tornare a lezioni in presenza e il ritardo degli studenti nel completare il percorso di laurea a causa della pandemia", restano i nodi delle strutture e servizi. Tra tutte le sedi dell’Alma mater, Rimini è quella con meno aule e laboratori. Dispone di 35 aule (per una capienza di 3.084 posti), 21 laboratori didattici e solo 8 sale studio. E, soprattutto, esiste un solo studentato pubblico: quello inaugurato oltre dieci anni fa all’ex hotel Palace, vicino alla stazione, dotato di 90 posti. Ci sono poi alcune residenze universitarie private e dei posti letto riservati (attraverso convenzioni) a specializzandi di medicina.

È poca cosa, rispetto alla richiesta di alloggi. "Il problema degli affitti ce l’abbiamo un po’ ovunque – ha sottolineato ieri Molari, facendo il punto sulle immatricolazioni – Ma a Rimini abbiamo un problema in più, legato alla stagionalità degli affitti". Con tanti studenti costretti a lasciare le stanze a giugno, perché in estate i proprietari le affittano ai turisti. "Stiamo lavorando per trovare sedi adeguate per nuovi studentati – continua Molari – e ne stiamo ragionando anche con il sindaco. Sarebbe opportuno cercare soluzioni anche nelle città vicine". Ma "ancora – ammette il Magnifico rettore – non abbiamo la soluzione pronta per Rimini". Per quanto riguarda servizi e strutture didattiche, "a Rimini il campus è cresciuto in maniera diffusa in città", con sedi e aule sparse. "Stiamo lavorando con il sindaco anche su questo – promette Molari – per migliorare l’assetto del campus universitario riminese".