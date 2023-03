"Lavoro 14 ore al giorno senza ferie"

Titolare del bar La tazzina di via Dario Campana, Sue ha 36 anni, è di nazionalità cinese ma italiana di seconda generazione. La madre lavora come operaia a Rimini, lei invece ha scelto di aprire un bar per dire no alla vita in fabbrica. Dimostra un talento da piccola imprenditrice, ma soprattutto adora preparare i cappuccini col dragone disegnando sulla schiuma. Mostra orgogliosamente le fotografie spiegando che ha studiato design del cappuccino.

Sue quando ha rilevato la gestione del bar?

"È successo circa 8 anni fa, all’epoca mi aiutò mio fratello che ha un bar a Ravenna. Il vecchio gestore ce l’ha lasciato per pochissimo denaro. Lui non aveva più voglia, troppa fatica e poca resa".

Cosa faceva prima di diventare barista?

"Prima lavoravo come cameriera in un ristorante giapponese, sempre in Italia".

Quanto riesce a guadagnare con il bar?

"Io ci guadagno solo da vivere, pago tutte le tasse e l’affitto che è di 1.500 euro al mese".

Ha famiglia?

"Ho due figlie e il mio compagno Lin mi aiuta per quattro ore al giorno, non ho dipendenti. Lavoro dalla mattina alle 6.30 fino alle 9 di sera e siamo aperti tutti i giorni per almeno 13-14 ore, l’estate anche di più. Vorrei fare le vacanze anch’io ogni tanto". Aprirebbe un altro bar?

"Francamente no".

Tornerebbe in Cina?

"Non lo so, quando cresceranno i bambini forse mi piacerebbe, perché vorrei che imparassero il cinese là".

Cosa ama del suo lavoro?

"Non volevo lavorare in fabbrica, mi piace il bar perché da dietro il bancone posso stare a contatto con le persone e imparare meglio la lingua italiana".

