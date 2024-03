Lavoro e divario di genere: "Noi donne penalizzate"

Le donne tra i 25 e i 49 anni che in Italia dedicano oltre 50 ore a settimana alla cura dei figli sono circa il 32,1 del totale, gli uomini il 7,2 10%.

Il dato statistico, pubblicato di recente sul portale Openpolis, spiega perché un giovane papà che porta a spasso il figlioletto con la carrozzina sia ancora un’immagine rara.

Sull’indagine interviene Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere del Comune di Rimini, che propone qualche riflessione sulla situazione nell’ambito del nostro territorio.

"Il ricorso ai congedi parentali da parte dei padri è in crescita, pur restando su numeri attorno al 20%. Il carico del lavoro di cura è ancora troppo sbilanciato sulla donna, anche se da noi si riscontra un buon tasso di occupazione femminile. In Italia la strada è ancora lunga: nel 2022 i richiedenti dei congedi parentali sono stati uomini nel 22,1% dei casi, a fronte del 77,9% di donne. Un dato in crescita rispetto al passato recente (18,8% nel 2017), ma ancora lontano da una genitorialità effettivamente paritaria, modello che potrebbe avere effetti positivi sull’autonomia delle donne e la qualità di vita dei bambini e dei padri stessi".

Quante donne lasciano il lavoro per accudire i figli?

"Il dato è preoccupante: una su cinque, dopo la maternità, non rientra al lavoro. Anche i padri subiscono il disequilibrio del modello di cura all’interno della famiglia, perché in molti casi questo li vincola a vivere una genitorialità ridotta rispetto alle madri. L’incidenza dell’impegno ha risvolti anche sul mercato del lavoro locale e nel comune di Rimini si traduce con un differenziale negativo, tra donne e uomini lavoratrici, di 12,25 punti percentuali. Vero che si tratta di un numero migliore della media nazionale e in linea con quello provinciale, ma bisogna impegnarsi per migliorarlo. Potenziare i nidi e le scuole di infanzia, implementandone l’accessibilità, è ciò su cui è impegnata l’amministrazione comunale, ma serve anche un’offerta diffusa di servizi strategici, con particolare attenzione alle politiche occupazionali e di genere". All’interno dell’amministrazione come va?

"Il Comune di Rimini negli anni ha sviluppato buone azioni di conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, favorendo, in tal modo, anche gli impegni di cura per i figli e per i genitori anziani dei dipendenti. Un risvolto positivo si è avuto nei miglioramenti di carriera per un numero maggiore di donne rispetto al passato: sempre più impiegate raggiungono i livelli più alti. Non basta, ovviamente, ma è pur sempre un segnale di un lento, seppur presente, miglioramento".

Maria Cristina Muccioli