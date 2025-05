Lavoro e istruzione: "Giovani ai margini"

"A Rimini il tasso di occupazione giovanile è superiore alla media nazionale, e il numero di laureati nella provincia è il più alto. Ma c’è ancora molto da fare, troppo spesso donne e giovani restano ai marini, e non possiamo più permetterlo". La vicesindaca Chiara Bellini interviene sul tema del lavoro giovanile, dopo i dati diffusi da Open Polis su occupazione e percentuale di laureati e diplomati impiegati. Le statistiche del territorio – continua – rappresentano una nota positiva. Ma a livello nazionale il tema dell’accesso al lavoro oggi è uno dei più urgenti. Dai dati emerge che, riguardo ai laureati, nella fascia 25-49 anni, il capoluogo è in testa tra i comuni provinciali, col 33,6%. Seguito da Cattolica col 30,8. Fanalino di coda Sassofeltrio con il 14,5%. In testa c’è Riccione, nella stessa fascia d’età, anche per diplomati, col 78,6%, seguita da Misano (78,3) e Rimini (78,1). "Il tema dell’accesso al lavoro – aggiunge Bellini – è oggi uno dei più urgenti del nostro Paese, specialmente per le giovani generazioni per le quali il percorso verso l’indipendenza economica è spesso più lungo rispetto alla media degli altri Stati dell’Unione Europea... Un nodo cruciale, troppo spesso sottovalutato, è quello del legame profondo tra istruzione e lavoro. I dati recentemente pubblicati da Open Polis ci dicono che le prospettive di chi completa un ciclo di studi superiori o universitari sono significativamente migliori. Eppure, in Italia, la probabilità di accedere ai livelli più alti di istruzione è ancora fortemente condizionata dal contesto familiare di origine. Nel 2021, nella fascia 25-49 anni, il tasso medio di occupazione in Italia era del 71,7%. Ma dietro questa cifra si nascondono realtà ben più complesse. Secondo una recente indagine Treccani, il 40% dei giovani italiani si sente escluso, o parzialmente escluso, dalla società. Tra chi non lavora e chi proviene da contesti meno favoriti, questa percentuale supera il 60%. Come ha ricordato il Presidente Sergio Mattarella, ’salari insufficienti incidono anche sul preoccupante calo demografico’".

Lo scenario locale. "I dati relativi alla nostra città – chiosa la vicesindaca – rappresentano una nota positiva: a Rimini, il tasso di occupazione è superiore alla media nazionale, e il numero di laureati nella provincia è il più alto. Anche gli investimenti che stiamo realizzando – dai nidi alle infrastrutture scolastiche, dai servizi per le famiglie alle politiche per la conciliazione vita-lavoro – vanno nella direzione giusta: rendere l’istruzione accessibile, promuovere l’inclusione, contrastare le disuguaglianze. Sono scelte che costruiscono futuro. Ma non possiamo fermarci qui: donne e giovani restano ancora troppo spesso ai margini, come puntualmente viene confermato. E non possiamo più permettercelo. Un Paese che non investe seriamente sulle nuove generazioni e sull’uguaglianza delle opportunità è un Paese che rallenta, che rischia di perdere futuro, guardando indietro mentre il resto va avanti".

m.gra.