Lavoro estivo per ragazzi con disabilità

Al via New Team 2023, per l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità. Un progetto a cura di Quasi Primi di Forlì e finanziato da Regione e Comune. I ragazzi troveranno un impiego di pubblica utilità, e saranno indirizzati anche al contributo alla vita domestica. Si punta anche da "aumentare la consapevolezza, il grado di autonomia e le competenze dei ragazzi, che saranno seguiti da operatori anche nello svolgimento di attività propedeutiche allo sport". Il progetto coinvolgerà dai cinque ai sette giovani tra i 14 e i 19 anni, da inizio luglio a settembre, saranno impegnati per cinque giorni alla settimana presso diverse realtà associative.