Lavoro, in un anno oltre cinquemila infortuni

La fotografia scattata dall’Inail sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in Romagna racconta una realtà fatta di luci e ombre, soprattutto per quanto riguarda Rimini, che si muove tra alcuni leggeri miglioramenti recenti e alcune criticità difficili da superare. Nel 2024, le tre province romagnole — Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini — hanno totalizzato 19.188 denunce, con un calo del 2% rispetto al 2023. Ma la media nasconde differenze importanti. Rimini ha registrato 5.259 infortuni, segnando un +1,92% nell’intero anno. Tuttavia, se si guarda al dato più fresco, quello del periodo maggio 2024 – maggio 2025, il trend cambia radicalmente: -12,80% di denunce, il calo più netto dell’intera Romagna. Un risultato confermato anche nel confronto tra i primi cinque mesi del 2024 e di quest’anno, dove Rimini mostra un -4,83%.

Dati incoraggianti, ma da prendere con cautela. Perché la vera criticità è un’altra: solo il 61,76% delle denunce viene riconosciuto dall’Inail. Significa che quasi 4 segnalazioni su 10 non trovano immediatamente una risposta positiva. Sul fronte delle malattie professionali, il quadro è ancora più delicato. Nel 2024 Rimini ha registrato 542 denunce, ma solo il 31,2% è stato riconosciuto positivamente. E la tendenza è in crescita: nel solo maggio di quest’anno il dato è salito del +19,92% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. È probabile che ci sia una maggiore consapevolezza tra i lavoratori, ma significa anche che molte categorie restano esposte a rischi significativi, in particolare in agricoltura, edilizia, manifattura e servizi alla persona.

A commentare il quadro è Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna, che non usa giri di parole: "I dati ci presentano una realtà complessa e che non possiamo, né vogliamo, ignorare. Se da un lato il lieve calo degli infortuni denunciati in Romagna nel 2024 può farci sperare in un piccolo passo avanti, il numero di incidenti rimane ancora troppo alto. Ma ciò che ci preoccupa maggiormente è la distanza abissale tra le denunce e i riconoscimenti ufficiali – aggiunge Marinelli –. Per troppi lavoratori, quasi quattro su dieci, questo significa un vuoto di tutela, un’assenza di risposte in momenti di difficoltà. Ancora più allarmante è la crescita preoccupante delle malattie professionali, con aumenti significativi, specialmente a Ravenna e Rimini. Molte persone che denunciano patologie legate al proprio lavoro non ottengono il giusto riconoscimento, rimanendo senza la tutela necessaria. Questo è inaccettabile. Dietro ogni numero c’è una persona, spesso un’intera famiglia che si trova a vivere nell’angoscia dell’incertezza e della difficoltà economica" conclude Marinelli.