Lavoro nel turismo: la Cgil attacca: "È sottopagato e spesso irregolare"

Come fa a essere appetibile un lavoro sottopagato e troppo spesso irregolare? La domanda la pone la Cgil che fa le radiografie al mercato del lavoro in ambito turistico. "Un’offerta turistica di qualità deve essere supportata da un mercato del lavoro altrettanto qualificato – premette il sindacato –. Purtroppo, il lavoro irregolare nel settore turistico continua a essere un problema diffuso, coinvolgendo il 76% delle aziende ispezionate, come indicano i report periodici dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Questa situazione, unita ai bassi salari medi (17.091 euro annui), riduce la capacità del territorio di sviluppare un’industria turistica sostenibile. Le retribuzioni stagionali non agricole sono particolarmente basse, con una media di 5.093 euro, e le donne guadagnano circa 600 euro in meno rispetto agli uomini. Quale attrattività può rappresentare un simile mercato del lavoro?".

Una fotografia, quella del sindacato, che lascia poco spazio alle speranze. Tuttavia le soluzioni per intervenire ci sono, sottolinea la Cgil. Due le parole chiave: regole e trasparenza. "Il miglioramento delle condizioni lavorative e la lotta al lavoro irregolare diventano centrali se si vogliono attrarre investimenti, elevare il valore aggiunto del settore e promuovere una crescita duratura. In questo contesto è altrettanto importante rafforzare i controlli contro il radicamento della criminalità organizzata, che continua a rappresentare una minaccia per lo sviluppo sano del settore turistico". Illustrate le principali macro azioni, vi sono ambiti sui quali Francesca Lilla Parco, segretaria generale, e Francesco Guitto, responsabile perla Filcams, vogliono accendere l’attenzione. "Un aspetto cruciale riguarda gli appalti e subappalti nel settore alberghiero. Molte attività centrali, come le pulizie, vengono spesso esternalizzate a società che applicano contratti collettivi meno favorevoli rispetto a quelli delle organizzazioni sindacali più rappresentative. Questo fenomeno comporta l’uso di contratti pirata, che riducono le tutele e i diritti dei lavoratori. Un protocollo specifico sugli appalti alberghieri, che garantisca parità salariale e responsabilità solidale, diventa indispensabile per promuovere regolarità contrattuale e condizioni di lavoro dignitose".

Per la Cgil va riformata anche la Naspi perché oggi "non rappresenta una soluzione né per i lavoratori stagionali né per per le imprese, semmai un problema in termini di reddito e di sostenibilità del mercato del lavoro. Serve una specifica indennità di disoccupazione stagionale per chi lavora nella filiera del turismo stagionale. Uno strumento che garantisca una copertura adeguata, più che proporzionale al lavoro svolto, contribuendo così a contrastare il lavoro irregolare".

Andrea Oliva