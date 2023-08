Lavoro nero, arriva la stangata scattano chiusure e multe

Lavoro nero, arriva la stangata per alcune attività tra alberghi e ristoranti. Multe per un valore complessivo di 20mila euro alle quali si sommano dei provvedimenti di sospensione temporanea della licenza che obbligheranno gli esercizi a rimanere chiusi per un po’: questo il bilancio dei controlli per il rispetto delle leggi in materia di lavoro operati dai carabinieri della compagnia di Riccione insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Rimini in alcune attività economiche della Perla Verde e della Valconca. Nel mirino dell’Arma sono finiti una pizzeria e due hotel di Riccione, oltre ad un ristorante di Montescudo - Monte Colombo. In tutti i locali è stata riscontrata la presenza di lavoratori non in regola, motivo che è valso agli esercenti delle sanzioni oltre ai provvedimenti di sospensione.

Nel fine settimana i carabinieri hanno inoltre denunciato quattro giovani nordafricani, tra cui un minorenne, perché trovati in possesso di 3 grammi di cocaina e 2 di hashish, già suddivisi in dosi. Denunciato anche un 38enne, accusato di ricettazione con sé aveva uno smartphone oggetto di furto.

Un 17enne dell’est Europa è invece finito nei guai perché durante un controllo è stato trovato con una pistola giocattolo priva di tappo rosso, che è stata prontamente sequestrata dai militari. Controlli anche nelle strade di Riccione, Misano e Cattolica: quattro automobilista hanno dovuto salutare la patente in quanto pizzicati al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito.