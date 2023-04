Lavoro nero a Rimini, sanzionati due hotel a Bellaria e una società romana

Rimini, 15 aprile 2023 – Lavoratori in nero in hotel scoperti tramite un’indagine partita alla fine della scorsa stagione estiva dopo un controllo in un albergo di Bellaria Igea Marina.

La scoperta della guardia di finanza di Rimini, in collaborazione con i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Inps, ha portato anche all'individuazione di una società, con sede a Roma, che inviava personale in assenza di apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Già nella fase dell'accesso ispettivo all'hotel, i finanzieri e gli ispettori avevano riscontrato gravi irregolarità in capo alla società capitolina e alla società bellariese che gestiva la struttura ricettiva, tali da determinare la sospensione dell'attività imprenditoriale nell'operazione denominata ‘Free Job’.

Lavoratori in nero

In particolare, su nove lavoratori identificati sul posto di lavoro, otto erano risultati licenziati da una settimana e quindi ‘in nero’, ovvero privi di qualsiasi tutela. Nei giorni successivi, molti lavoratori (tra cuochi, camerieri aiuto cuochi, camerieri e addetti alle pulizie) fino a quel momento ignari del loro licenziamento, dopo aver tentato invano di contattare il datore di lavoro, si erano rivolti ai sindacati per intraprendere una vertenza a seguito della mancata corresponsione dell'intero stipendio di agosto. Le verifiche hanno poi condotto alla società romana che avrebbe ‘piazzato’ 35 lavoratori abusivamente in due alberghi di Bellaria Igea Marina.

Le sanzioni

Complessivamente, ai trasgressori, la società romana e gli hotel di Bellaria, sono state comminate sanzioni che possono arrivare ad un massimo di 150 mila euro. Inoltre gli Ispettori della sede Provinciale di Rimini, hanno recuperato contributi per 75.000 euro.