"Lavoro, non perdiamo l’occasione per modernizzare il Paese"

"Il nuovo decreto non soddisfa completamente le aspettative delle piccole e medie imprese". Su tempo determinato, lavoro interinale e distacchi dice la sua anche Osla, l’organizzazione sammarinese degli imprenditori. "Il decreto introduce modifiche significative su aspetti che rivestono (o potrebbero rivestire) un ruolo cruciale – spiega l’associazione di categoria – nel tessuto economico del paese. Tuttavia, la disciplina riguardante il tempo determinato, non sembra presentare miglioramenti di rilievo rispetto alla normativa attualmente in vigore. Un esempio lampante è rappresentato dal fatto che il diritto di precedenza è rimasto invariato". Poi ancora. "La decisione di estendere la durata massima dei contratti a tempo determinato a 24 mesi è un passo verso una maggiore flessibilità, ma è accompagnata da extra costi a carico delle imprese e peggioramenti nel diritto di precedenza. Inoltre, preoccupante è l’introduzione di un extra costo (sebbene deducibile in caso di stabilizzazione a tempo indeterminato) per il periodo dai 12 ai 18 mesi di contratto a tempo determinato. Questa modifica rappresenta un cambiamento sostanziale rispetto alla situazione attuale, in cui tale periodo è privo di costi aggiuntivi. In un momento di piena occupazione non ravvisiamo alcuna necessità di aggravare per il datore di lavoro il costo dei contratti a tempo determinato". Osla si augura "una revisione sostanziale delle disposizioni contenute nel decreto da qui alla ratifica. Diversamente si tratterebbe di un’ulteriore occasione mancata per modernizzare il nostro sistema Paese già ampiamente obsoleto rispetto alle moderne normative europee".