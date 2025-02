Lavoro, parte la caccia agli stranieri: "Diamo loro subito i permessi"

La stagione in un click. Sono diversi gli albergatori che ripongono una speranza nella manodopera proveniente da paesi extracomunitari. Ci sono tanti altri riminesi che fanno la medesima cosa per trovare una badante per i genitori anziani, o un dipendente per la propria azienda. Il momento è arrivato. Dopo avere presentato le domande sul finire dello scorso anno, da domani partirà il click-day per l’ingresso nel Paese di 191.450 lavoratori extra-UE. Lo strumento è stato pensato per colmare il fabbisogno di manodopera in Italia, ma c’è un ma. "Affinché questa tornata conduca ai risultati sperati e l’intenzione diventi realtà, tuttavia, è fondamentale garantire che il rilascio dei permessi di soggiorno sia effettuato con efficienza e con tempistiche certe, sicure – dice l’assessore alle politiche sociali Kristian Gianfreda (foto) – Senza procedure rapide e trasparenti, il rischio è alimentare il lavoro nero e le irregolarità, ostacolando sia i lavoratori sia le imprese che operano nella legalità e hanno necessità di assumere nuovo personale. Serve quindi un impegno attivo per rendere il processo efficace e non lasciare che eventuali lungaggini burocratiche prendano il sopravvento annacquando possibilità lavorative".

Si parte da domani con i primi click che daranno la possibilità di presentare le domande per i lavoratori subordinati non stagionali. Il 7 febbraio si proseguirà per colf, badanti e assistenti socio-sanitari, il 12 febbraio per i lavoratori stagionali. Inoltre, il primo ottobre si aprirà la seconda fase per le domande riservate al restante 30 per cento delle quote per i lavoratori stagionali nel campo turistico e alberghiero. Ora le speranze sono riposte nelle procedure che andrà a valutare la Prefettura. "In questo contesto, la Prefettura di Rimini con i suoi uffici e sportelli sta lavorando alla gestione delle pratiche di rilascio per i permessi di soggiorno, distinguendosi rispetto ad altre realtà italiane dove le attese sono molto più lunghe. L’adeguatezza del processo di regolarizzazione è infatti il primo step per permettere un risultato nell’interesse di lavoratori, famiglie e imprese, portando al Paese e ai territori nuove competenze e una nuova forza lavoro laddove ce n’è più bisogno".

Andrea Oliva