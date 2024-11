Lavoro precario e emergenza casa, misure urgenti contro la crisi

"Negli ultimi quattro anni, dal 2020 della pandemia a oggi, sono cresciute le disuguaglianze, c’è stato un forte impoverimento delle famiglie causato dall’inflazione e da una crisi industriale senza precedenti". Lo ha detto Francesca Lilla Parco, segretaria generale Cgil della provincia di Rimini, alla presentazione di ’Oggi è domani - Piano del lavoro 2024’, insieme ai responsabili di settore del sindacato Roberto Battaglia, Daniele Esposito, Eugenio Pari, Massimo Bellini, Daniele Baiesi, Andrea Pracucci, Valeria Podrini. Nel corposo documento compaiono le richieste di attivare i tavoli di confronto sulle crisi aziendali, sui beni confiscati alla criminalità organizzata, estendendo anche ai pubblici esercizi i protocolli di intesa anti infiltrazioni nel turismo (30 interdittive dal 2020, 35 milioni di beni confiscati) e allargando al terziario il lavoro dell’Osservatorio provinciale della legalità, per monitorare contratti, appalti e subappalti. Ancora, mappatura dell’amianto sul territorio "che non c’è", più necessaria con l’attuazione dei bonus edilizi ("a Rimini contiamo, dal 1996 a oggi, 161 tra persone malate e morte di mesotelioma"), assunzioni di medici e infermieri e una "migliore taratura dei Cau", un Piano straordinario decennale per l’edilizia residenziale pubblica, "per far fronte all’emergenza casa" (Battaglia).

Il sindacato stigmatizza la precarietà del lavoro nel riminese, con l’82% dei contratti, compresi gli interinali, "che sono a termine, come lo sono anche speranze e progetti". Preoccupazioni per il manifatturiero, con "oltre l’80% delle aziende in cassa integrazione", e le principali che ragionano su una proroga per il primo semestre 2025. A giorni sarà attivato il tavolo provinciale di crisi per cercare di mantenere l’occupazione e valutare di quali investimenti necessitino le imprese. La richiesta ai Comuni costieri di contrattare in anticipo i criteri dei bandi sulle concessioni balneari, partendo da criteri quali trasparenza, continuità e qualità occupazionale.