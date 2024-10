Lavoro sottopagato nel turismo, Gobbi infiamma la campagna

Lavoro sottopagato e irregolare nelle attività turistiche della Riviera. Il candidato alle regionali per il Pd, Simone Gobbi, ha voluto affrontare il tema. Argomento spinoso soprattutto quando si è in campagna . Per di più nel video postato sui social il candidato ha accolto un referente dei Giovani democratici provinciali che ha presentato uno studio fatto dal forum in cui emerge che un giovane su tre alla prima esperienza lavorativa ha percepito cifre tra i 2 e i 4 euro l’ora, e lo stesso referente dei Giovani democratici denuncia di avere percepito 2,70 euro l’ora da un bagnino. Va precisato che le affermazioni non vanno addebitate a Simone Gobbi. "Il mio intervento è ben diverso - premette lo stesso candidato del Pd -. Figuriamoci se intendo colpire una o più categorie economiche. C’è un tema, ed è il lavoro. La Regione ha margini di intervento ed è quello a cui mi riferisco. Di certo bisogna lavorare sulle retribuzioni per aumentarle. E questo non è un tema della Riviera romagnola ma dell’intero Paese. Chiaramente vanno colpite quelle situazioni in cui si palesa il lavoro irregolare, ma stiamo parlando di singole situazioni, sarebbe assurdo generalizzare e criminalizzare, e io non lo faccio. Credo, e su questo mi impegnerò, sia necessario lavorare sulla formazione e sule competenze, migliorando anche l’interazione tra le scuole e il mondo del lavoro". Poco convinto resta Fabrizio Pullè, segretario delle civiche d’opposizione. "Non mi pare il caso di fare propaganda di questo tipo mettendo in cattiva luce le categorie del turismo, dai bagnini agli albergatori. Non lo si può fare perché non si può avere la percezione di quanto il fenomeno sia diffuso. Non penso sia questo il modo di fare campagna elettorale".