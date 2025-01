Lavoro stagionale a ostacoli. Nuove regole per il sussidio: "Così si allontanano i dipendenti"

La cosiddetta ‘disoccupazione’ da percepire in inverno dopo avere lavorato durante la stagione, il cui nome tecnico è Naspi, diventa sempre più un miraggio, denuncia la Cgil. Questo per effetto delle ultime modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025. "Con le nuove regole in vigore da gennaio 2025 si irrigidisce ancor di più il mercato del lavoro, poi non si dica che non si trova personale" avverte la Filcams Cgil.

Da anni ormai la Naspi, o sussidio di disoccupazione, è andato progressivamente riducendosi. Un fenomeno che va di pari passo con una stagione turistica che in molte attività è sempre più corta. Una tempesta perfetta che porta a un minor guadagno per il dipendente e a una minore appetibilità del lavoro stagionale per chi è un cerca di occupazione. Ma al peggio non c’è fine, avverte il sindacato. Infatti con l’ultima legge di bilancio "le lavoratrici e i lavoratori che si dimettono volontariamente da un impiego e che nei successivi 12 mesi trovano una nuova occupazione dovranno maturare almeno 13 settimane di contribuzione presso il nuovo datore di lavoro per poter accedere alla Naspi in caso di licenziamento".

La nuova norma va nella direzione di contrastare gli abusi della Naspi. In altre parole si vogliono colpire i furbetti, ma per la Cgil così si finisce per colpire tutti. Tredici settimane significa lavorare almeno tre mesi tondi, il che non è scontato in tante attività turistiche. Ed eccone un esempio: "Prendiamo una persona che alle soglie di giugno di quest’anno si dimette o risolve consensualmente il contratto per iniziare la stagione. Presenta le dimissioni e il 12 giugno viene assunta da un albergo o da un ristorante, occupandosi nel turismo per per 10 settimane. Ebbene al termine della stagione, che immaginiamo possa essere breve, non avrà diritto alla disoccupazione Naspi". Dunque in inverno non riceverà alcun sussidio.

"Questa norma, introdotta per prevenire utilizzi impropri dell’ammortizzatore sociale, rischia di avere un effetto penalizzante su chi decide di cambiare occupazione o si trova costretto a farlo. In un contesto economico e occupazionale già complesso, la misura potrebbe contribuire a ‘ingessare’ ulteriormente il mercato del lavoro del turismo stagionale, scoraggiando la mobilità". Dopo le battaglie per cambiare l’orientamento del ministero in merito al lavoro da apprendista nelle attività turistiche da parte di minori che abbiano compiuto almeno 16 anni, battaglia vinta l’estate scorsa, ecco un altro fronte che per il sindacato dovrebbe andare a peggiorare il già difficile reperimento di personale da parte delle attività turistiche, in primis alberghi e ristoranti. "Al contrario, la Naspi andrebbe riformata, ampliando per i lavoratori stagionali la durata del trattamento ed introducendo adeguate politiche attive, utili al sistema turistico".

Andrea Oliva