L’avvocata delle donne maltrattate "Quante notti in bianco al pensiero che accadesse loro il peggio"

di Donatella Filippi

Una donna per le donne. Al loro fianco. Sempre. Nella vita come nelle aule di tribunale. Roberta Calderisi non è soltanto la presidente di ‘Rompi il silenzio’, ma anche un’avvocata che ha scelto di dedicarsi a quelle donne che portano addosso i segni, visibili e invisibili, di rapporti tossici. In troppi casi violenti.

Avvocata, per lei è quasi una missione più che un lavoro?

"Ho sempre maldigerito l’ingiustizia ai danni delle donne. Ho iniziato a fare questo lavoro a Roma, da praticante, in uno studio in cui gli altri erano tutti uomini. Diciamo che in quel cammino qualche ingiustizia l’ho vista, anche se non l’ho subita".

Da lì la scelta di dedicarsi alle donne?

"In realtà no. Il mio primo contatto con l’associazione ’Rompi il silenzio’ è nato quasi per caso, a un corso di formazione. Da quel momento ho iniziato a fare l’operatrice. Nulla a che vedere con la mia professione. E poi il tempo ha fatto il resto".

Solo il tempo?

"Anche qualche caso che mi ha toccato il cuore, che mi ha segnata".

Ha voglia di raccontarcelo?

"Si è rivolta a me una donna che aveva subito una violenza psicologica grave. Non aveva lividi visibili, ma ferite altrettanto profonde. Mi ha detto che non poteva denunciare il compagno perché non l’aveva mai picchiata. Ma da sola non poteva nemmeno andare a fare la spesa".

Ne è uscita?

"Ha vinto tutte le cause, penali e civili. Ottenendo un ordine di protezione contro gli abusi familiari in sede civile. E’ stata per molto tempo in una casa rifugio a indirizzo segreto. Con il tempo è rifiorita, ha ripreso a vivere. Da quel giorno, forse, ho capito cosa volevo fare ‘da grande’. Da lì è iniziata la mia collaborazione con ’Rompi il silenzio’ anche come avvocata".

Molto spesso con gratuito patrocinio, giusto?

"Certo. Ne può usufruire chi ha un reddito basso. Tutti hanno il diritto di essere difesi".

Non esattamente un vantaggio per lei dal punto di vista economico...

"Sa, non è che si fa sempre tutto per un ritorno economico. Ci sono soddisfazioni che non hanno prezzo".

Quando va a casa, la sera, a quelle donne ci pensa?

"La parte emotiva è stata la più difficile da gestire. All’inizio era quasi impossibile non portarsi il lavoro a casa. Roba da non dormirci la notte per la preoccupazione che a una di queste donne potesse succedere qualcosa di terribile. Poi si trova la giusta misura, la giusta distanza. Si impara a essere lucidi, ma empatici".

Di quell’associazione nel 2021 lei è diventata presidente.

"Dopo diversi anni da vice. Nel tempo ‘Rompi il silenzio’ si è evoluta aumentando le proprie attività".

Come sono cambiate le donne che chiedono aiuto?

"La rete è diventata più solida. Oggi, più di ieri, si affidano e vogliono uscire".

Hanno meno paura o sono più consapevoli?

"La paura è sempre la stessa, ma c’è più consapevolezza nella società in cui viviamo. E se non ci giriamo dall’altra parte, mi creda, è più facile".