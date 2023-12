L’azienda che corre con il Sic

Elephant corre al fianco della Fondazione Simoncelli. L’azienda in via Piane a Coriano, alla presenza del titolare Pierpaolo Baffoni e di suo figlio Marco, ha festeggiato il Natale con Paolo Simoncelli e Kate Fretti. Lo scambio degli auguri si è trasformato in un gesto di solidarietà. "Riceviamo affetto da ogni parte d’Italia ma è sempre bello essere aiutati anche dalle aziende della zona" ha dello Paolo Simoncelli. All’evento ha partecipato anche Paolo dall’Acqua della Cooperativa l’Aquilone a cui la Fondazione sta finanziando la stanza multisensoriale adatta a diverse tipologie di disabilità.