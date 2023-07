Lazza, dalla Cenere alla sabbia "Sarà un giorno da ricordare"

"Il tour è iniziato da poche settimane e sta già superando ogni aspettativa, così come il mio ultimo album, Sirio: il settimo Disco di platino è un risultato da record e sono infinitamente grato al mio pubblico che ha saputo cogliere quello che volevo comunicare e che mi sta mostrando ancora più affetto venendo ai miei live". Con queste parole il rapper Lazza si appresta a salire domani alle 17.30 sul palco del Mamacita Festival che si svolge alla Rimini Beach Arena. "Il mio obiettivo principale è sempre quello di mandare a casa le persone contente – continua Lazza – , di dare al mio pubblico una serata da raccontare, e di divertirmi io. Sarà un concerto fatto di tanti momenti: c’è il momento in cui si salta, si poga, il momento che chiamo da stadio, con gli accendini, quello strappalacrime, quello piano e voce… Non vedo l’ora di portare il mio show sul palco, i concerti sono il mio ossigeno e vedere il pubblico che canta le mie canzoni è ciò che mi rende più felice di tutti".

Quest’anno sulla spiaggia di Rimini ci saranno nomi come Irama, Gue Pequeno, Rhove, Fred de Palma, Shablo Dj e Lazza, il musicista che in meno di 3 anni ha polverizzato tutti i record di vendite e di stream. Sotto agli abiti hip hop si nasconde l’animo di un pianista che ha studiato al conservatorio Giuseppe Verdi e dopo l’enorme successo di Sanremo e l’apertura della tournée nei palasport italiani che ha registrato il tutto esaurito in ogni data, il cantante milanese è pronto a portare sua carica esplosiva sulla spiaggia di Rimini. Lazza porterà in concerto anche i brani iconici del suo repertorio. Il viaggio al fulmicotone dell’artista con all’attivo 63 Dischi di platino e 36 Dischi d’oro, passa da una Rimini che mai come quest’anno si conferma capitale della musica. Hip Hop, Rap, Raggaeton, inizia con queste sonorità, uno dei format musicali di genere più famosi d’Europa.

Oltre all’artista di Cenere, il festival nei due giorni, porterà sul palco Irama, (fresco di Disco d’oro con l’amico Rkomi), Fred de Palma, re dei tormentoni raggaeton, Gue Pequeno, rapper che ha all’attivo 22 album di successo, Shablo DJ produttore e Dj di fama internazionale e Rhove, re dell’Urban.

Rosalba Corti