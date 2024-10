Lazzari nuovo segretario del Psd

Accordo di associazione, diritti civili, politiche sociali a sostegno delle famiglie e per la casa, diritto alla salute. E anche nuovi vertici. Il Congresso del Partito dei socialisti e dei democratici segna un nuovo inizio per il Psd, sulla scia di quanto fatto sin qui. Dopo dieci anni di mandato Gerardo Giovagnoli non è più il segretario politico. Lascia il posto a Luca Lazzari, eletto durante il Congresso per acclamazione. Mentre la presidente è Silvia Cecchetti. "In questi giorni – ha detto in neo segretario – abbiamo vissuto momenti che ci hanno fatto sentire l’importanza del nostro partito e il suo ritorno al centro della politica sammarinese. L’aria che si è respirata è quella delle grandi occasioni, un misto di solennità e familiarità. Abbiamo avuto riflessioni importanti, scambi fraterni, ospiti illustri. Abbiamo attraversato molte dimensioni, anche emotive, e affrontato molti temi. Restituire in poche parole la profondità di quanto emerso non è semplice. In particolare, però, una costante in questo congresso ha risaltato: nei tanti interventi, ci siamo ritrovati spesso a riflettere sul rapporto tra San Marino e il mondo. Questa attenzione alle connessioni internazionali, all’apertura verso l’esterno, è una novità nel dibattito politico sammarinese".

Al Congresso del Psd hanno partecipato numerosi gli ospiti italiani e internazionali tra i quali diverse personalità del Partito Democratico. A partire dall’europarlamentare Stefano Bonaccini, il deputato Andrea Gnassi, la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Emma Petitti. "C’è un fatto molto positivo – le parole di Bonaccini – cioè la crescita del partito nostro omologo, dentro la famiglia dei socialisti e dei democratici europei. Siamo alla vigilia di qualcosa che dovrà essere perseguito: l’accordo di associazione tra Unione europea, Repubblica di San Marino e Andorra. Su questo mi impegnerò, proprio perché credo che questa strada serva a San Marino. Un percorso di avvicinamento alle istituzioni europee, per una collaborazione più robusta".

"Il Partito Democratico e la Regione Emilia-Romagna – ha detto Petitto – sono accanto al Psd perché abbiamo sfide comuni che riguardano i grandi temi delle infrastrutture, della crescita, del lavoro, del turismo e delle nuove politiche industriali in materia di turismo. Faremo la nostra parte". Sul Titano anche John Grech, segretario internazionale del Partito laburista maltese. "Il Psd deve contribuire a mantenere vivo il sogno europeo, specialmente qui a San Marino, e continuare a tenerci tutti uniti nella famiglia europea e nei valori europei".