Delitto di Pierina, continuano i misteri: "Non metteva mai l’auto nel garage sotterraneo"

Rimini, 20 ottobre 2023 – "Non metteva quasi mai la macchina nei sotterranei Pierina...". Ad affermarlo è una vicina della 78enne uccisa a coltellate la sera dello scorso 3 ottobre nei sotterranei di via del Ciclamino 31, che nel fare un quadro delle abitudini della vittima di omicidio (intercettata dagli inviati de ’La Vita in diretta’) pone un interrogativo, l’ennesimo, alla babele di dubbi sul giallo. Perché andare contro le proprie abitudini? Perché Pierina, che stando alla vicina era solita parcheggiare la propria Panda rossa fuori dai sotterranei, la sera del delitto era scesa in garage? E ancora, quelle due ombre riprese dalla telecamera della farmacia di là dalla strada oltre cui c’è la rampa che porta ai box auto sotterranei, Pierina le conosceva?

Domande, le stesse che in queste ore e ormai da oltre due settimane si stanno facendo anche gli inquirenti pur non avendo ancora iscritto nessuno al registro degli indagati per omicidio aperto contro ignoti dalla Procura, nella persona del sostituto procuratore Daniele Paci. Ci sono infatti molti interrogativi, nodi, da sbrogliare della matassa investigativa che comprendono anche le abitudini di Pierina. La donna la sera del 3 ottobre era scesa in garage, pur non essendo solita farlo. Quel giorno si era recata alla Sala del Regno dei Testimoni di Geova a Bellariva senza portare con sé la nipotina 16enne, come invece era solita fare. Un infittirsi di coincidenze e cambi d’abitudine anomali che continuano a fare da anticamera al rebus che gira attorno al volto ignoto dell’assassino o degli assassini di Pierina.

Mentre nell’attesa che arrivino sui banchi della Procura i risultati del Dna, la prova principe dell’inchiesta rimane l’audio registrato dalla telecamera di un garage vicino a quello di Pierina Paganelli. Un audio per la cui pulizia integrale – in maniera tale da fornire una fonte di prova concreta eventualmente agli inquirenti – però ci vorrà ancora tempo. E intanto il mistero resta. I residenti di via del Ciclamino vivono in un’atmosfera surreale a metà tra l’esasperazione per il continuo via vai di forze dell’ordine e cronisti e un po’ nella paura di sapere che un assassino potrebbe essere ancora tra loro, dal momento che da parte degli investigatori viene privilegiata la pista familiare o di vicinato.